Как создать креативную рекламу в современных реалиях: рекомендации эксперта

Чтобы определить, какую стратегию маркетинга выбрать, надо начать с главного — определиться, какие стоят цели у самой компании.
Об этом сообщила маркетинг-директор финтех-компаний CCLoan и MisterCash Анна Мойсеева в ходе МФО саммита 2021.
По ее словам, лучше всего начать с классификации целей компании. Они бывают трех видов:
«CCLoan выбрала для себя цель поэтапно захватить долю рынка и разделили ее на два этапа. И так сложилось, что эти два этапа у нас растянулись на два года. Стратегия 2020 года заключалась в оптимизации и отладке всех внутренних процессов и подготовке к той масштабной рекламной кампании, которую мы запустили в 2021 году», — рассказала Мойсеева.
Также, по словам Мойсеевой, важно понять точку старта компании (где компания находится сейчас).
Еще один важный пункт, чтобы понять, чего хочет клиент, компании важно знать свои сильные и слабые стороны.
«Сильной стороной бренда CCLoan в 2019 году клиенты назвали надежность, а среди слабых сторон в 2019 году отметили две: тот факт, что компания не выделяется среди конкурентов и не инновационная. Но уже в 2020 году клиенты назвали больше сильных сторон: надежный бренд, идет навстречу клиентам, предлагает решение для уважаемых людей (премиум-бренд). Также за год мы избавились от тех двух негативных атрибутов», — поделилась результатами исследования маркетолог компании.
Инструкция: как создать креативную рекламу:
«Креатив должен вызывать доверие к бренду, должен быть вирусным. Также не забывайте о позитивной тональности и четком попадании в целевую аудиторию. Желательно, чтобы в креативе были какие-то „хайповые“ элементы, максимально возможное упоминание бренда», — подытожила Мойсеева.
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