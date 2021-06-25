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Как создать креативную рекламу в современных реалиях: рекомендации эксперта

Как создать креативную рекламу в современных реалиях: рекомендации эксперта

Чтобы определить, какую стратегию маркетинга выбрать, надо начать с главного — определиться, какие стоят цели у самой компании.

Об этом сообщила маркетинг-директор финтех-компаний CCLoan и MisterCash Анна Мойсеева в ходе МФО саммита 2021.

По ее словам, лучше всего начать с классификации целей компании. Они бывают трех видов:

  • поэтапный захват доли рынка;
  • агрессивный захват доли рынка;
  • удержание позиций и сохранение доли рынка.

«CCLoan выбрала для себя цель поэтапно захватить долю рынка и разделили ее на два этапа. И так сложилось, что эти два этапа у нас растянулись на два года. Стратегия 2020 года заключалась в оптимизации и отладке всех внутренних процессов и подготовке к той масштабной рекламной кампании, которую мы запустили в 2021 году», — рассказала Мойсеева.

Также, по словам Мойсеевой, важно понять точку старта компании (где компания находится сейчас).

Еще один важный пункт, чтобы понять, чего хочет клиент, компании важно знать свои сильные и слабые стороны.

«Сильной стороной бренда CCLoan в 2019 году клиенты назвали надежность, а среди слабых сторон в 2019 году отметили две: тот факт, что компания не выделяется среди конкурентов и не инновационная. Но уже в 2020 году клиенты назвали больше сильных сторон: надежный бренд, идет навстречу клиентам, предлагает решение для уважаемых людей (премиум-бренд). Также за год мы избавились от тех двух негативных атрибутов», — поделилась результатами исследования маркетолог компании.

Инструкция: как создать креативную рекламу:

  • провести исследование целевой аудитории, боли ваших клиентов, стратегии конкурентов, создать слоган рекламной кампании, проанализировав, насколько он понятен клиенту;
  • чтобы создать и запустить релевантный креатив, необходимо понимать основные тенденции, которые являются драйверами роста продаж в вашем сегменте. Тут источниками информации могут быть социальные сети и мессенджеры, платформы видеоконтента (YouTube, TikTok), запросы в Google Trends;
  • при работе с агентством нужно отобрать участников тендера, провести брифинг, разработать креативные идеи, после чего провести анализ презентаций и определить победителя;
  • свои идеи эксперты предлагают формировать такими методами: мозговой штурм, метод ассоциаций, или «ассоциативного озарения». При этом нужно использовать собственное виденье, опыт и наработки. Или же можно обратиться к нестандартному подходу к решению проблемы.

«Креатив должен вызывать доверие к бренду, должен быть вирусным. Также не забывайте о позитивной тональности и четком попадании в целевую аудиторию. Желательно, чтобы в креативе были какие-то „хайповые“ элементы, максимально возможное упоминание бренда», — подытожила Мойсеева.

По материалам Finance.UA
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