Сколько будут зарабатывать медики в Украине: оклады пересчитают в два этапа

В Украине зарплаты врачей повысят двумя этапами: первый запланирован на январь 2021-го, а второй – только на декабрь. В результате оклад хирурга первой квалификации составит всего 7001 грн.

Об этом говорится в разработанном плане повышения тарифных разрядов.

Минимальный тарифный разряд для бюджетника сейчас составляет 2225 грн. Кабмин предлагает уже с 1 января 2021-го повысить его до 2670 грн, а с 1 декабря – до 2893 грн. Медсестра имеет девятый тарифный разряд (он составляет 1,73 первого разряда).

Таким образом:

с января оклад увеличится с 3 849 до 4 619 грн;

с декабря увеличится до 5 004.

В таком случае общее повышение составит 30%. Но при этом сама медсестра такой рост может на себе и не ощутить, так как “чистый” оклад меньше минималки и его дотягивают до уровня минимальной зарплаты.

Врач -хирург первой квалификации может рассчитывать на 13 разряд. Это 2,27 первого разряда. Таким образом:

с января оклад увеличится с 5385 до 6461 грн;