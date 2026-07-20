НБУ ужесточит контроль за платежными операциями: что изменится для рынка

Национальный банк Украины планирует ввести единые стандартизированные подходы к мониторингу и реконсиляции платежных операций как составляющей управления операционными рисками поставщиков платежных услуг. С этой целью НБУ обнародовал для общественного обсуждения проект постановления по отдельным вопросам осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями.
Ваши деньги всегда под рукой. Оформляйте дебетовую карту быстро и просто с помощью каталога Finance.ua.
Проект постановления предусматривает, в частности, что банки получат больше возможностей останавливать платежи, требовать дополнительной верификации клиента, устанавливать лимиты на операции, блокировать карточки и закрывать счета.
К подозрительным действиям, на которые должно реагировать финансовое учреждение, относятся массовое открытие счетов, аномальная частота переводов, быстрый транзит средств, частое изменение номеров телефонов или устройств.
Услугополучатели должны будут изучать профиль активности пользователя и фиксировать отклонения от него. Каждой транзакции будут присваивать маркер риска: низкий (автоматическое исполнение), средний (возможна остановка для проверки) или высокий (автоматическая остановка до выяснения деталей).
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на постановление НБУ писал, что с 26 июня текущего года после внесения наличных денег в терминал перед завершением операции необходимо будет ввести пароль, который будет приходить в SMS-сообщении. Без ввода кода транзакция не завершится. Код может также поступить в виде вызова.
При внесении наличных денег пользователь должен выполнить несколько последовательных действий:
указать полный номер мобильного телефона;
получить разовый пароль через SMS или автоматический звонок;