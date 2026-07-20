НБУ ужесточит контроль за платежными операциями: что изменится для рынка Сегодня 10:03 — Рекламный рынок

Нацбанк вынес на обсуждение новые требования к контролю платежных операций

Национальный банк Украины планирует ввести единые стандартизированные подходы к мониторингу и реконсиляции платежных операций как составляющей управления операционными рисками поставщиков платежных услуг. С этой целью НБУ обнародовал для общественного обсуждения проект постановления по отдельным вопросам осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Замечания и предложения по проекту постановления Национальный банк будет принимать до 31 июля 2026 года.

Что предусматривает проект

Проект, в частности, определяет:

основы осуществления мер по контролю за платежными операциями;

возможность привлечения третьих лиц к выполнению отдельных процессов/работ в рамках осуществления функции мониторинга платежных операций;

осуществление Национальным банком оценки эффективности мер по контролю за платежными операциями;

требования к организации поставщиками платежных услуг мер по контролю за платежными операциями;

контрольные мероприятия в рамках мониторинга платежных операций;

возможность самостоятельного внедрения поставщиками платежных услуг правил мониторинга платежных операций;

перечень мер по предотвращению мискодинга, которые должны осуществляться поставщиками платежных услуг;

перечень признаков нетипичного поведения пользователей.

Ваши деньги всегда под рукой. Оформляйте дебетовую карту быстро и просто с помощью каталога Finance.ua

Проект постановления предусматривает, в частности, что банки получат больше возможностей останавливать платежи, требовать дополнительной верификации клиента, устанавливать лимиты на операции, блокировать карточки и закрывать счета.

К подозрительным действиям, на которые должно реагировать финансовое учреждение, относятся массовое открытие счетов, аномальная частота переводов, быстрый транзит средств, частое изменение номеров телефонов или устройств.

Услугополучатели должны будут изучать профиль активности пользователя и фиксировать отклонения от него. Каждой транзакции будут присваивать маркер риска: низкий (автоматическое исполнение), средний (возможна остановка для проверки) или высокий (автоматическая остановка до выяснения деталей).

Читайте также НБУ изменил правила управления рисками для банков, страховщиков и платежных сервисов

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на постановление НБУ писал , что с 26 июня текущего года после внесения наличных денег в терминал перед завершением операции необходимо будет ввести пароль, который будет приходить в SMS-сообщении. Без ввода кода транзакция не завершится. Код может также поступить в виде вызова.

При внесении наличных денег пользователь должен выполнить несколько последовательных действий:

указать полный номер мобильного телефона;

получить разовый пароль через SMS или автоматический звонок;

ввести пароль на экране терминала;

дождаться подтверждения и получить квитанцию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.