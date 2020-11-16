Маркетинговая стратегия после карантина: подход MEGOGO

Во время карантина проблемой для многих компаний было построить коммуникацию с клиентом, и те кто сумел это сделать, остались на плаву.
Как выжить во время кризиса, рассказали во время конференции FinRetail2020, которая проходила 20 ноября в Киеве, директор по маркетингу MEGOGO Валерия Толочина, и Head of SMM в MEGOGO Алексей Миллер.
“Провели большое исследование вместе с нашим агентством, опросили более 3 тыс. человек и определили нашу целевую аудиторию. 60% украинцев смотрят ТВ, потому что это просто. Для чего им MEGOGO? Потому, что мы собрали в одном месте все: фильмы, сериалы, подкасты”, – заявила Валерия Толочина.
О целевой аудитории. Это обычная украинская семья, в жизни которой много забот и очень мало времени. Но мы поняли, что как бы ни говорили, что никто не смотрит ТВ, на самом деле это основной досуг большинства украинцев, подчеркивает Толочина.
О взаимодействии с клиентами. Нам в комментарии написала девочка, что 15-й день сидит на самоизоляции, и уже 7 раз смотрит один и то же фильм: “Кажется, даже у моего аккаунта MEGOGO пропала фантазия и он не готов удивлять репертуаром”. Для нас такая история вызов, поэтому мы отправляли ей 4 фильма и 5 больших сериалов, которые мы подобрали специально для нее. Она поблагодарила за обратную связь. Поэтому модерацию очень часто недооценивают, пояснил Миллер.
О помощи соцсетей. Алексей Миллер поделился: “Присутствуем во всех соцсетях: Instagram, Facebook, Viber, Youtube и др. В целом около 3000 подписчиков по всему миру. Недавно мы запустили историю со спортом “Стадион дома”, которая замечательно нашла поддержку в соцсетях.”
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