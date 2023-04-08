Лучшая рекламная кампания среди банков по версии FinAwards-2023 — Finance.ua

Лучшая рекламная кампания среди банков по версии FinAwards-2023
В пятницу, 31 марта, в Киеве прошла шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards. Основатели премии — сайты Finance.ua и Минфин.
Одна из номинаций конкурса — «Лучшая рекламная кампания» среди банков. В ней принимают участие банки, запустившие в 2022-2023 годах запоминающуюся творческую рекламу, и как результат она позволила достичь хороших показателей в повышении узнаваемости бренда, выводе нового продукта и/или привела к существенному росту посещаемости сайта, увеличению продаж.
Всего за первенство боролись 7 банков. Тройка лидеров следующая:
- третье место — Банк Львов с коммуникационной кампанией «Герои экономического фронта»;
- второе место — monobank с рекламой сервиса «Благотворительная Банка»
- первое место — ПриватБанк с рекламной кампанией «ПриватБанк работает дальше (Стабильность)».
«С первого дня войны все мы, банки, весь финансовый сектор встал на защиту финансового фронта. Были периоды, когда невозможно было предположить, что будет в стране через неделю. Однако всегда держали курс на то, что мы ответственны перед клиентами и сотрудниками. И как самый большой банк понимали эту самую большую ответственность», — говорят в ПриватБанке.
О премии FinAwards
Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.
FinAwards для участников конкурса — это вариант общественного признания, отличная возможность получить экспертную независимую оценку своей работы, зарядиться энергией для новых достижений и привлечь внимание потенциальных клиентов к своим услугам и сервисам.
Уже второй год организаторы проводят церемонию награждения в военных условиях. Именно поэтому были введены внеконкурсные категории, чтобы отметить работу тех, кто сделал все для удержания и стабилизации отечественной экономики.
Также организаторы решили изменить цвет награды — с привычного золота на цвет стали, который символизирует нашу стойкость и несокрушимость.
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