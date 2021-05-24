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На FinAwards-2021 наградили лучшую рекламу финсектора (видео)

На FinAwards-2021 наградили лучшую рекламу финсектора (видео)

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере – FinAwards 2021.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор – одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

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Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

Как выбирали? В этой номинации представлены все финансовые компании (банки, страховые, МФО), запустившие в течение 2020-2021 года креативную рекламу, запомнившуюся больше всего. Главный фактор – такая реклама позволила достичь хороших показателей в повышении узнаваемости бренда, способствовала выводу нового продукта и/или привела к существенному росту посещаемости сайта, увеличению продаж.

Кто победил? «Золото» в номинации досталось monobank, который обошел 13 своих коллег. Реклама построена на игре слов с «моно» (можно. – Ред.): “Банк в телефоне mono?».

Серебряным призером стал ПриватБанк. Это первая имиджевая кампания в рамках маркетинговой стратегии «Берем и делаем».

Третью строчку на пьедестале заняла компания CCLoan, в рекламе которой поет Оля Полякова. “Даем деньги, а к ним – еще деньги» – лозунг призовой рекламы.

В пятерку лидеров также вошли ПУМБ с рекламой кредитной карты «Все можу» и CreditPlus с рекламой своих услуг под лозунгом «А когда потребность есть, CreditPlus ДАЕТ!».

По материалам Finance.UA
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