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Правительство отменило ограничение по зарплатам руководству УЗ, "Борисполь" и Администрации морпортов

Правительство отменило ограничение по зарплатам руководству УЗ, "Борисполь" и Администрации морпортов

Кабинет министров своими распоряжениями отменил ограничение по размеру заработной платы руководству и членам наблюдательных советов “Укрзализныци”, аэропорта “Борисполь” и Администрации морских портов Украины.

Об этом свидетельствуют распоряжения правительства от 5 ноября № 1389-р, № 1388-р, № 1387-р, опубликованные на Правительственном портале.

В частности, Кабмин признал утратившими силу пункты распоряжений (от 19 августа) об утверждении финпланов УЗ, “Борисполь” и Администрации морпортов.

Эти пункты принятых в августе распоряжений предусматривали ограничение заработной платы для председателей, членов правления и членов наблюдательных советов государственных компаний в 47 230 грн в месяц на период карантина и до завершения месяца, в котором отменяется карантин.

По материалам Економічна Правда
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