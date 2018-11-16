FinRetail: как не отдать своих клиентов конкуренту

23 ноября в Киеве будет проходить третья конференция FinRetail 2018.

По задумке организаторов (Finance.ua, компания BankOnline , финансовый портал Минфин , ассоциация ВАФК ) FinRetail – практическая конференция. А это значит, что как спикеры, так и гости смогут обмениваться опытом и знаниями, обсудить законодательные инициативы, новые правила регулирования рынка и технологические новации.

Кстати, среди спикеров такие личности как: Олег Гороховский, Игорь Смелянский, Андрей Радевич и многие другие. Приедет и много зарубежных экспертов. Вот полный список и программа конференции.

Finance.ua решил рассказать, чем каждый из спикеров может быть полезен нашим читателям. Мы уже рассказывали о Викторе Локоткове, сооснователе школы LVL80, и Игоре Смелянском, Генеральном директоре Укрпочты. В этот раз герой рубрики Евгений Васильцов.

Кто он? Руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанк.

Чем готов поделиться на FinRetail? Евгений расскажет о том, как не отдать своих клиентов конкуренту. Благодаря Евгению вы также сможете узнать, где найти источники кредитования и первыми реализовать технологии оплаты частями. И возможно ли достичь выдачи Cash-кредитов в 8 млрд грн.

Спикер затронет тему транзакций клиентов. Обсудит работу с воронками данных и многое другое. Приходите и узнавайте больше.

Узнать программу всей конференции и зарегистрироваться можно также по ссылке.