FinRetail: чем может помочь вашему бизнесу Укрпочта

23 ноября в Киеве будет проходить третья конференция FinRetail 2018.

По задумке организаторов (Finance.ua, компания BankOnline , финансовый портал Минфин , ассоциация ВАФК ) FinRetail – практическая конференция. А это значит, что как спикеры, так и гости смогут обмениваться опытом и знаниями, обсудить законодательные инициативы, новые правила регулирования рынка и технологические новации.

Кстати, среди спикеров такие личности как: Олег Гороховский, Игорь Смелянский, Андрей Радевич и многие другие. Приедет и много зарубежных экспертов. Вот полный список и программа конференции.

Finance.ua решил рассказать, чем каждый из спикеров может быть полезен нашим читателям. Начинали мы с трендов таргетированной рекламы и Виктора Локоткова, сооснователя школы LVL80 – Marketing School. Сегодня расскажем о еще однрм спикере FinRetail – Игоре Смелянском.

Кто он? В апреле 2016 назначен генеральным директором Укрпочты. Имеет три образования – бухгалтерское, юридическое и бизнес. А также комбинацию международного опыта и опыта работы в Украине.

Чем готов поделиться на FinRetail? Игорь расскажет о возможностях финансовой инклюзии и возможностях для бизнеса за пределами крупных городов. А это 17 млн потребителей. Подскажет как тем, кто хочет продавать по всей стране, настроить логистику. Приходите и узнавайте больше.

Узнать программу всей конференции и зарегистрироваться можно также по ссылке.