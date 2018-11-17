Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 31 0

FinRetail: 7 Must Have для МФО

FinRetail: 7 Must Have для МФО

23 ноября в Киеве будет проходить третья конференция FinRetail 2018.

По задумке организаторов (Finance.ua, компания BankOnline, финансовый портал Минфин, ассоциация ВАФК) FinRetail – практическая конференция. А это значит, что как спикеры, так и гости смогут обмениваться опытом и знаниями, обсудить законодательные инициативы, новые правила регулирования рынка и технологические новации.

Кстати, среди спикеров такие личности как: Олег Гороховский, Игорь Смелянский, Андрей Радевич и многие другие. Приедет и много зарубежных экспертов. Вот полный список и программа конференции.

Finance.ua решил рассказать, чем каждый из спикеров может быть полезен нашим читателям. Ранее мы уже писали о Викторе Локоткове, сооснователе школы LVL80, и Игоре Смелянском, Генеральном директоре Укрпочты, Евгении Васильцове, Руководителе направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка. Сегодня расскажем о Романе Катеринчике.

Piccy.info - Free Image Hosting

Кто он? Сооснователь MyCredit – онлайн кредиты на вашу карту. Его выступление на #MFOSummit Ukrainian 2018 признано одним из лучших по результатам опроса участников.

Чем готов поделиться на FinRetail? Ключевыми цифрами МФО и дешбордов. Технологиями обслуживания и удержания клиентов. Инструментами для работы с подрядчиками. Расскажет об CRM: что автоматизировать и сколько это должно стоить.

Роман обещает говорить не об абстрактных тенденциях, а показать реальные инструменты и личный опыт, который можно применять в своей работе уже завтра. Приходите и узнавайте больше.

Билет для вас 🎟️

Узнать программу всей конференции и зарегистрироваться можно также по ссылке.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Рекламный рынок
Смотри также
Весь рынок:Рекламный рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина