FinRetail: 7 Must Have для МФО

23 ноября в Киеве будет проходить третья конференция FinRetail 2018.

По задумке организаторов (Finance.ua, компания BankOnline , финансовый портал Минфин , ассоциация ВАФК ) FinRetail – практическая конференция. А это значит, что как спикеры, так и гости смогут обмениваться опытом и знаниями, обсудить законодательные инициативы, новые правила регулирования рынка и технологические новации.

Кстати, среди спикеров такие личности как: Олег Гороховский, Игорь Смелянский, Андрей Радевич и многие другие. Приедет и много зарубежных экспертов. Вот полный список и программа конференции.

Finance.ua решил рассказать, чем каждый из спикеров может быть полезен нашим читателям. Ранее мы уже писали о Викторе Локоткове, сооснователе школы LVL80, и Игоре Смелянском, Генеральном директоре Укрпочты, Евгении Васильцове, Руководителе направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка. Сегодня расскажем о Романе Катеринчике.

Кто он? Сооснователь MyCredit – онлайн кредиты на вашу карту. Его выступление на #MFOSummit Ukrainian 2018 признано одним из лучших по результатам опроса участников.

Чем готов поделиться на FinRetail? Ключевыми цифрами МФО и дешбордов. Технологиями обслуживания и удержания клиентов. Инструментами для работы с подрядчиками. Расскажет об CRM: что автоматизировать и сколько это должно стоить.

Роман обещает говорить не об абстрактных тенденциях, а показать реальные инструменты и личный опыт, который можно применять в своей работе уже завтра. Приходите и узнавайте больше.

Узнать программу всей конференции и зарегистрироваться можно также по ссылке.