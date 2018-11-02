День финансов, 5 ноября: проблемные кредиты в ПриватБанке, зарплаты топ-менеджеров в IT, заработок кредиторов на Украине

Понедельник, 5 ноября. Кредиты бывают разные:

«Теплые». Украинцам будет легче приобрести энергоэффективное оборудование: металлопластиковые окна и двери, счетчики для тепла и воды, котлы, теплоизоляционные материалы и прочее. В 2019 году правительство выделит на «теплые кредиты» 400 миллионов гривен.

Внешние. Стало известно, сколько заработали на Украине внешние кредиторы. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там же подтвердили, что погашение августовского бонда прошло за счет октябрьского выпуска еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд.

Проблемные. Приватбанк в ноябре запустит глобальную реструктуризацию кредитов. В самом банке отмечают, что невозвраты по проблемным кредитам остаются одной из ключевых проблем. На 1 сентября размер проблемного портфеля (с задолженностью от 90 дней) составлял 87,7 млрд грн.

Внезапно! 😉 Поговорим о депозитах. Сегодня на портале Finance.ua изменились бонусы в программе “Бонус к депозиту”. Если вы еще не пользуетесь нашей программой, знайте — теряете возможности. Есть бонусы как в гривне, так и в валюте.

Более безопасные для кредиторов. В Украине вступил в силу закон о возобновлении кредитования (2478-VIII). Обещают, что он поможет уменьшить риски кредиторов при осуществлении кредитных операций, что облегчит доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к использованию банковских займов.

P.s.

Вы сотрудник IT-сферы и редко обращаете внимание на кредиты? Тогда полезной для вас будет новость о зарплатах топ-менеджеров IT в Украине. Тех, кто не в IT — тоже милости просим полюбоваться. Сегодня этот материал специально готовили для Telegram. Если вы еще не в курсе – у нас появился канал в этом мессенджере. Уже начали насыщать подписчиков полезной и «вкусной» информацией. Присоединяйтесь: t.me/Finance_ukr 😎