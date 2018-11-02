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В следующем году правительство даст 400 миллионов на "теплые кредиты"

В следующем году правительство даст 400 миллионов на "теплые кредиты"

В 2019 году правительство выделит на «теплые кредиты» 400 миллионов гривен.

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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“В 2019 году мы выделяем на “теплые кредиты” 400 млн грн. Это означает, что украинцам будет легче приобрести энергоэффективное оборудование: металлопластиковые окна и двери, счетчики для тепла и воды, котлы, теплоизоляционные материалы и прочее. Программа действует в Украине с октября 2014 г. За четыре года существования ею воспользовались около 500 тыс. украинских семей”, – написал Гройсман

По материалам УКРИНФОРМ
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