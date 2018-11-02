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Приватбанк в ноябре запустит глобальную реструктуризацию кредитов

Приватбанк в ноябре запустит глобальную реструктуризацию кредитов

Невозвраты по проблемным кредитам остаются одной из ключевых проблем Приватбанка. На 1 сентября размер проблемного портфеля (с задолженностью от 90 дней) составлял 87,7 млрд. грн.

Об этом сообщили в самом финучреждении.

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Речь идет о 951,6 тыс. договоров.

Одновременно в госбанке уточнили, что на 19 декабря 2016 года (до национализации) размер общего проблемного портфеля составлял 80,7 млрд. грн. Небалансовая задолженность в нем составляла 60,4 млрд. грн., а балансовая — 20,3 млрд. грн.

«С 26 ноября начнут информирование клиентов о 47 возможных схемах реструктуризации (в зависимости от продукта): звонки, через Приват24 и пр. При этом пересмотрим паспорт кредитного продукта. Чтобы клиент понимал условия, под которыми подписывается», — рассказала первый заместитель председателя Приватбанка Галина Пахачук.

Схема реструктуризации предполагает 15% аванс от суммы задолженности. Оставшаяся часть гривневой задолженности может продлеваться под 13-16% годовых. А валютные долги реструктуризируются под 0,01%.

На первом этапе в Приватбанке планируют отработать портфель в размере 48,5 млрд грн (294 тыс. договоров).

По материалам УБР
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