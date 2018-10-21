ПриватБанк возобновляет выдачу «теплых» кредитов

ПриватБанк возобновил прием заявок на «теплые» кредиты для ОСМД.

Как сообщили в банке, 19 октября Кабмин принял решение о выделении средств на «теплые» кредиты для ОСМД.

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Правительство предоставило ПриватБанку 46,2 млн грн, что составляет почти половину целевых средств, выделенных государством.

25 октября стартовал этап подготовки подписания дополнительного соглашения между Государственным агентством энергоэффективности и энергосбережения и ПриватБанком.

До подписания соглашения банк принимает заявки на кредитование от ОСМД и ЖСК, при этом документы о подтверждении трат клиентам нужно предоставить в банк до 30 ноября.