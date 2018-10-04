День финансов, 9 октября: прогнозы МВФ, скорость 80 км/час на киевских дорогах, swift переводы из Польши

Вторник, 9 октября. Cценарии от МВФ, энергетического эксперта и мэра Киева.

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины. Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики снизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Помимо этого, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год до 3,4% с 4%.

В Киеве разрешили скорость 80 км/час. Однако это будет касаться только периода с 1 апреля по 1 ноября каждого года. Зимой из-за погодных условий на всех дорогах столицы будет действовать ограничение в 50 км в час. Список улиц столицы, где можно ездить со скоростью 80 км/час, можете посмотреть по ссылке. Именно эти участки наиболее пригодны для интенсивного трафика, поскольку на них нет наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне.

Swift переводы из Польши в Украину. ПриватБанк совместно с Alior Bank запустили услугу, которая позволяет отправлять в Украину SWIFT переводы с помощью смартфона или через Интернет без комиссии. Нужно приобрести валюту EUR / USD в валютном обменнике, обменять доллары или польские злотые по курсу банка, и отправить SWIFT перевод в ПриватБанк. Деньги зачисляются на карточки или счета получателей в режиме онлайн.

Новая станция метро в Киеве. Метро на Виноградаре может появиться уже через два года, в 2020-м, рассказал мэр Киева. А вот относительно планов на постройку метро на Троещину он говорит, что пока это не входит в приоритеты при распределении бюджета.

Последствия повышения цен на газ. Сценарий от эксперта. Энергетический эксперт Мария Яковлева объясняет, что если газ для населения подорожает, понадобятся дополнительные 25 млрд грн на субсидии. На столько же возрастет общий дефицит госбюджета в Украине. Чтобы украинцы могли платить за газ по рыночным ценам, государство должно обеспечить население счетчиками, сделать доступными программы энергоэффективности. Кроме того, поднимать доходы украинцев до европейского уровня.