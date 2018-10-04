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В Киеве разрешили скорость 80 км/час (список улиц)

В Киеве разрешили скорость 80 км/час (список улиц)

На 17 улицах Киева законодательно разрешили транспорту ездить со скоростью в 80 км в час. Однако это будет касаться только периода с 1 апреля по 1 ноября каждого года.

Соответствующее решение вынесли на заседании Киевсовета 9 октября.

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Отмечается, что именно эти утвержденные дороги являются наиболее подготовленными к повышению предельной скорости.

“Для комфорта и удобства водителей мы определили перечень автодорог, где с 1 апреля по 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/час. Зимой из-за погодных условий на всех дорогах столицы будет действовать ограничение в 50 км в час. Эти 17 участков являются наиболее пригодными для интенсивного трафика, поскольку на них нет наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне”, — разъяснил заместитель мэра Киева, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Так, изменения коснулись таких улиц:

  • проспект Победы (на участке от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
  • Большой Кольцевой дороги (от ул. Минской до пересечения с ул. Газопроводной и от Газопроводной до Минского проспекта);
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе, при условии проведения капитального ремонта);
  • Кольцевая дорога (от просп. Победы до улицы Трублаини);
  • Автодорога Р-69 (от Озерной до границы Киева);
  • просп. Бандеры (от Оболонского проспекта до Московского моста);
  • проспект Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
  • просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до границы Киева, при условии капитального ремонта);
  • бул. Перова (от Воскресенской до ул. Навои);
  • на улице Телигы (от Ольжича до Кирилловской);
  • проспект Соборности (при условии установки разделительного транспортного ограждения).

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По материалам Обозреватель
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