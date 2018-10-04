Полиции запретили эвакуировать автомобили по новому закону

Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей после вступления в силу нового закона о фото- и видеофиксации нарушений правил парковки была незаконной.

Так, в ходе совещания по транспортным вопросам в Киевской городской государственной администрации начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля сообщил Кличко, что полиции запретили эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.

“Мы разобрались. По закону нельзя. Нам “навешали “за то, что эвакуировали. Это незаконные эвакуации были…” – передают слова Зозули корреспонденты УП.

Кличко поинтересовался, как такая ситуация возможна, если авто стоит под знаком “Остановка запрещена”.

“Они в законе прописали: любая эвакуация возможна при условии фото- и видеофиксации. Сертифицированным прибором. А эти приборы, TruCAM, еще не дали. Обещают к концу недели”, – заявил начальник патрульной полиции Киева.

Зозуля добавил, что передача сертифицированных камер патрульной полиции состоится после соответствующего решения Кабинета Министров.

Отметим, что за первый день действия нового закона в Киеве были эвакуированы 23 автомобиля.