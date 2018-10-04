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Кличко назвал сроки появления новых станций метро в Киеве

Кличко назвал сроки появления новых станций метро в Киеве

В Киеве новая станции метро на Виноградаре может появиться уже через два года, в 2020-м. К этому времени планируют открыть только одну из первых двух запланированных станций.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что первые этапы подготовки строительства уже пройдены.

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“У нас уже есть ТЭО (технико-экономическое обоснование проекта — ред.). Думаю, нужно два года максимум, чтобы одна из двух станций там была открыта”, — заверил Кличко.

Относительно планов на постройку метро на Троещину городской глава пояснил, что пока это не входит в приоритеты при распределении бюджета.

“С Троещиной сложнее. Все зависит от Подольско-Воскресенского моста. Главное – финансы. Постепенно делаем за свой счет. Но нужно больше 400 миллионов долларов, чтобы запустить мост”, — рассказал мэр Киева.

Он также разъяснил, что строительство моста замедлилось из-за некачественного оборудования, купленного властями Киева в 2010 году. На закупку вантов (стальных тросов) было потрачено 14 миллионов гривен, однако сейчас из-за хранения в неправильных условиях они не пригодны.

По материалам Обозреватель
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