В харьковском метро заработал 4G

В харьковском метро запустили 4G. Связь нового поколения работает как на станциях, так и в тоннелях при передвижении между ними.

Об этом пишет издание Vgorode со ссылкой на коммунальное предприятие.

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Услугу предоставляет оператор Vodafone. “Vodafone Ukraine запустил 4G сеть стандарта LTE-1800 в Харьковском метрополитене на полосе шириной 20 МГц.

Таким образом, это первая 4G сеть в украинском метро. При этом 2G сеть, стандарта DCS-1800 сменили на GSM-900, чтобы старые кнопочные мобильные телефоны тоже не остались без связи”, – рассказали в администрации Харьковского метрополитена.