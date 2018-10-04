Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 117 0

В харьковском метро заработал 4G

В харьковском метро заработал 4G

В харьковском метро запустили 4G. Связь нового поколения работает как на станциях, так и в тоннелях при передвижении между ними.

Об этом пишет издание Vgorode со ссылкой на коммунальное предприятие.

Читайте также: Операторы рассказали, какая скорость будет у 5G

Услугу предоставляет оператор Vodafone. “Vodafone Ukraine запустил 4G сеть стандарта LTE-1800 в Харьковском метрополитене на полосе шириной 20 МГц.

Таким образом, это первая 4G сеть в украинском метро. При этом 2G сеть, стандарта DCS-1800 сменили на GSM-900, чтобы старые кнопочные мобильные телефоны тоже не остались без связи”, – рассказали в администрации Харьковского метрополитена.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018