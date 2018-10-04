ПриватБанк и AliorBank открыли возможность Swift переводов из Польши в Украину

Украинцы, которые работают в Польше, теперь могут переводить деньги на родину через новый безопасный и доступный онлайн сервис. ПриватБанк совместно с Alior Bank запустили услугу, которая позволяет отправлять в Украину SWIFT переводы с помощью смартфона или через Интернет без комиссии.

Как сообщила порталу Finance.ua пресс-служба банка, для отправки такого перевода достаточно воспользоваться онлайн сервисом Alior Bank, приобрести валюту EUR / USD в валютном обменнике (обменять доллары или польские злотые по курсу банка) и отправить SWIFT перевод в ПриватБанк.

Срок поступления перевода в Украину составляет не более одного рабочего дня.

ПриватБанк зачисляет денежные средства на карточки или счета получателей в режиме онлайн.

То есть при поступлении SWIFT-платежа в ПриватБанк средства зачисляются клиенту в считанные секунды.

За получение SWIFT перевода в ПриватБанке дополнительные комиссии отсутствуют.