Дизель дорожает: проезд в маршрутках Львовщины возрастет на 15−20%

Перевозчики Львовской области заявили о повышении тарифов на пригородные и междугородные маршруты на 15−20%. Причиной называют рост стоимости дизельного горючего.

Об этом сообщает ЛОО ВОО «Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков».

Маршрутки Львовщины подорожают

По данным ассоциации, в сентябре средняя стоимость дизельного топлива составляет 98,40−99,90 грн за литр. В октябре цена может вырасти до 100−105 грн и более.

Перевозчики отмечают, что горючее является одной из основных составляющих себестоимости пассажирских перевозок. Из-за его удорожания они планируют скорректировать тарифы на 15−20%, чтобы компенсировать рост расходов.

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К примеру, если междугородняя поездка раньше стоила 100 грн, после пересмотра тарифов ее стоимость может составлять 115−120 грн.

Последний раз тарифы на проезд в пригородных маршрутках Львовщины повышали весной 2026 года. Тогда минимальная стоимость поездки выросла с 35 до 45 грн.

Проезд в Киеве подорожал

Как сообщалось ранее, с 15 июля 2026 года в Киеве ввели новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, ​​автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере выросла почти в четыре раза и составляет 30 гривен.

Кроме того, в Киеве появились месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит около 23,3−23,6 гривны.

Также с 1 августа был введен единый электронный билет стоимостью 60 грн. Он будет предусматривать бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента активации.