День финансов, 13 сентября: в предвкушении повышения цен на газ и сумм возмещения по депозитам

Четверг, 13 сентября. События и их следствия:

Событие:

Газ для населения точно подорожает. Министр энергетики Игорь Насалик подтвердил информацию о том, что в ближайшее время Кабинет министров повысит цену на газ для населения, что является одним из условий МВФ.

Следствие:

Как украинцам пересчитают платежки после повышения цены на газ. После роста газового тарифа на 23,5% отопление и подогрев воды подорожают в среднем на 15-18%. То есть средняя цена платежки за двухкомнатную квартиру в 1,5-2 тыс. грн. поднимется до 1,7-2,4 тыс.

Событие:

В Украине нет проблемных банков. Такое заявление сделал директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин. По его оценке, кризиса ликвидности в банковском секторе, о котором в последнее время заговорили в НБУ, не существует. При этом он добавил, что обеспокоенность ФГВФЛ вызывает искусственное расшатывание ситуации по банкам с российским капиталом.

Следствие:

Сумму возмещения по депозитам могут увеличить в 4 раза. Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает в следующем году приступить к поэтапному увеличению гарантированной суммы возмещения с 200 тыс. грн до 500-800 тыс. грн. При этом директор-распорядитель Константин Ворушилин добавил, что для повышения гарантированной суммы возмещения нужно иметь сильную экономику. Кстати, на портале Finance.ua работает выгодная программа для вкладчиков – “Бонус к депозиту”. С ее помощью можно получать повышенную процентную ставку:

Событие:

Обнародован рейтинг использования областями средств Дорожного фонда. Министерство инфраструктуры показало, как регионы Украины используют средства Государственного дорожного фонда, выделенные на ремонт дорог. Среди лидеров использования средств Дорожного фонда – Хмельницкая (99%), Ивано-Франковская (86%), Черниговская (84%), Винницкая (83%), Львовская (80%) и г. Киев (84%).

Следствие:

Омелян объяснил, почему не ремонтируются дороги в некоторых областях. Некоторые области Украины отстают в темпах ремонта дорог из-за того, что кладут на депозит выделенные им деньги. Это делается с целью получить прибыль в виде процентов.