Омелян объяснил, почему не ремонтируются дороги в некоторых областях

Некоторые области Украины отстают в темпах ремонта дорог из-за того, что кладут на депозит выделенные им деньги. Это делается с целью получить прибыль в виде процентов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании правительства.

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“О тех, кому не нравится, что у них забирают деньги. Другой реакции быть не может. В ситуации, когда финансовый ресурс ограничен, мы не можем позволить, что кто-то держит деньги на депозите, получает деньги и рассказывает, что когда-то все будет. Это недопустимо”, – подчеркнул он.