Как украинцам пересчитают платежки после повышения цены на газ

Украине не удастся в 2018 году отвертеться от повышения цены на газ для населения.

Эту информацию подтвердил министр энергетики Игорь Насалик.

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Он заявил, что правительство поднимет тарифы по требованию МВФ, чья миссия как раз сейчас работает в Киеве и будет возвращаться в США с соответствующими гарантиями от наших властей — проектом нового Меморандума.

В меморандуме Украина согласилась на повышение на 23,5% с нынешних 6,9 тыс. грн/тыс. куб. м.

«Однако маловероятно, что повышение цены будет ограничено лишь 23,5%. Думаю, что его растянут на несколько этапов и оно будет более значительным. Уровень промышленных расценок в районе 14 тыс. грн. можем увидеть не через 2-3 года, а уже в мае-июне 2019-го», — спрогнозировал глава наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

И больше всего эксперты опасаются, что вместе с новыми тарифами, Кабмин возьмет на себя при подписании нового Меморандума (обязательная процедура под каждый новый транш) еще и дополнительные обязательства.

«Новые требования могут касаться как внутреннего рынка газа, так рынка поставок тепла. Возможно, будет требование приватизировать сферу жилищно-коммунальную хозяйства: тепло, вода, вывоз мусора, провести земельную реформу и т.д. Об этом уже давно говорят», — заметил Корольчук.

Чем сильнее будет дорожать газ для населения — тем большие платежки уже с октября-ноября начнут приходить людям. Вырастут тарифы на горячую воду и на тепло, как только включат батареи. Но подорожание будет непропорциональным, и эксперты сейчас прикидывают его масштабы.

По их оценкам, на росте газового тарифа на 23,5% отопление и подогрев воды подорожают в среднем на 15-18%. То есть средняя цена платежки за двухкомнатную квартиру в 1,5-2 тыс. грн. поднимется до 1,7-2,4 тыс. Но это лишь приблизительно, поскольку в каждом украинском городе свои фиксированные тарифы, и они зависят от наличия счетчиков в домах.