Омелян обнародовал рейтинг использования областями средств Дорожного фонда (инфографика)

Министерство инфраструктуры обнародовало рейтинг использования областями средств Государственного дорожного фонда на местные дороги по состоянию на 31 августа 2018 года.

Соответствующую инфографику обнародовал министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

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Среди лидеров использования средств Дорожного фонда – Хмельницкая (99%), Ивано-Франковская (86%), Черниговская (84%), Винницкая (83%), Львовская (80%) и г. Киев (84%).

Меньше всего средств из Дорожного фонда использовали Тернопольская (37%), Полтавская (34%), Закарпатская и Николаевская (по 33%), Херсонская (24%), Луганская (21%), Ровенская (17%) области.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее отмечал, что Государственный дорожный фонд работает успешно и предусматривает защищенное финансирование дорожной отрасли в 2018 году на уровне 32 млрд гривен.