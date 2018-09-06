День финансов, 11 сентября: возможная конфискация Roshen, решение по долгам "Киевэнерго", локомотивы GE в Украине

Вторник, 11 сентября: Многие компании сообщали о своих проблемах и их решениях:

Конфискация Липецкой фабрики Рошен. Законсервированная Липецкая фабрика Roshen негласно может быть передана в распоряжение российского кондитерского объединения “Славянка” и может начать производство ее шоколадной продукции.

Ryanair и компания для создания IT-продуктов. Офис Национального инвестиционного совета провел переговоры с руководством Ryanair о создании в Украине внутренней компании, которая будет разрабатывать для лоукостера все IT-продукты.

Долг “Киевэнерго” перед “Нафтогазом”. Киевский городской совет во вторник принял решение о принятии долгов компании “Киевэнерго” за газ перед НАК “Нафтогаз Украины” при условии, если “Киевэнерго” передаст КП источники для компенсации долга. “Этот шаг даст возможность вернуть горячую воду киевлянам, а коммунальным службам – выполнить работы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона”, – прокомментировал решение Виталий Кличко.

Локомотивы General Electric в Украине. В Черноморск прибыл первый локомотив General Electric “Тризуб”. Рамочное соглашение между “Укрзализныцей” и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого – поставка “Укрзализныце” в лизинг 30 новых дизельных локомотивов.

…И немного о жизни без проблем

Если вы житель швейцарского села – получите 2,5 тыс. долларов. Так, в небольшом швейцарском селе Рейнау будет проведен эксперимент с предоставлением жителям базового дохода – безусловной ежемесячной выплаты в 2570 долларов. О цели эксперимента читайте здесь.