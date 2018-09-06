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Ryanair может основать в Украине компанию для создания IT-продуктов

Ryanair может основать в Украине компанию для создания IT-продуктов

Офис Национального инвестиционного совета провел переговоры с руководством Ryanair о создании в Украине внутренней компании, которая будет разрабатывать для лоукостера все IT-продукты.

Об этом заявила председатель Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

“Одна из идей, которые мы обсуждали с руководством Ryanair, – это собственно основать в Украине внутреннюю компанию, которая разрабатывает для лоукостера все IT-продукты”, – сказала она.

Также Ковалив отметила, что Офис Нацинвестсовета намерен обсудить с компанией вопрос захода на рынок внутренних пассажирских перевозок, напомнив, что у Украины есть 20 внутренних аэропортов.

“Если мы говорим о входе лоукостов внутрь страны, то, опять же, важен уровень аэропортовых сборов, но все компании понимают: чем дешевле билет, тем быстрее авиалинии станут конкурентными”, – отметила она.

Кроме того, Ковалив добавила, что ни одна из компаний не требует прямых финансовых вливаний или дотаций, но для перевозчика важно, чтобы аэропорт был надлежащего качества.

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По материалам Центр транспортных стратегий
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