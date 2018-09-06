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В России заговорили о конфискации Липецкой фабрики Рошен

В России заговорили о конфискации Липецкой фабрики Рошен

Законсервированная Липецкая фабрика Roshen негласно может быть передана в распоряжение российского кондитерского объединения “Славянка” и начать производство ее шоколадной продукции.

Об этом сообщило российское издание “Версия”.

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Как сообщается, о возможном захвате фабрики с использованием админресурса заговорили после отказа Roshen продавать этот актив и заявления главы корпорации Вячеслава Москалевского о том, что он скорее позволит Липецкой фабрике сгнить, чем отдаст ее дешевле 200 млн долларов.

“На местном уровне ведется активное обсуждение о том, чтобы неформально передать ее мощности в распоряжение кондитерскому объединению “Славянка” в связи с нерешенными финансовыми спорами с местными фискальными органами”, – говорится в материале.

По материалам Газета по-Украински
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