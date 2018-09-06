Жителям швейцарского села будут ежемесячно давать по 2,5 тыс. долларов

В небольшом швейцарском селе Рейнау будет проведен эксперимент с предоставлением жителям базового дохода – безусловной ежемесячной выплаты в 2570 долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, более 50% жителей Рейнау, что недалеко от границы с Германией, согласились на эксперимент.

Следующим шагом должен стать сбор средств для финансирования проекта с помощью краудфандинга.

Два года назад на референдуме большинство швейцарцев высказались против этой идеи, но сейчас эксперимент решили провести в отдельном селе. Инициатором стала режиссер Ребекка Паниан.

“Учитывая стоимость жизни в Швейцарии, сумма в 2500 франков (2,570 тыс. долларов) невелика. Кассир бакалеи в городе Базель, работающий 42 часа в неделю, зарабатывает около 3500 франков в месяц”, – пишет издание.

Первый проект такого рода в Европе был запущен в Финляндии. Там 2000 безработных финнов получали ежемесячный платеж в размере 560 евро в качестве базового дохода.

Двухлетняя пилотная программа началась в январе 2017 года. Цель эксперимента заключается в том, чтобы выяснить, побуждает ли дополнительный доход к поиску работы.

Сторонники идеи считают, что базовый доход поможет привлечь безработных к временной работе. Аргументом является то, что базовый доход обеспечит определенные гарантии и поможет устранить опасность, связанную с работой, где работники не имеют трудовых контрактов.

Сторонники также считают, что базовый доход будет способствовать повышению мобильности на рынке труда, поскольку люди будут иметь доход между изменениями рабочих мест.

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