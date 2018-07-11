День финансов, 11 июля: "еврономера" на митинге, "Киевэнерго" в рейдах на должников, Кабмин с экономическим прогнозом

В среду, 11 июля, пока в центре столицы митинговали водители “еврономеров”, Кабмин утверждал экономические реалии прогнозы для Украины на 2019-2021 годы:

Митинг водителей. С утра водители на “еврономерах” со всей Украины заблокировали центр Киева и грозили перекрыть дороги к аэропортам. Автомобилисты требовали от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украину. Напомним, для решения проблемы автомобилей на европейской регистрации хотят использовать молдавский опыт.

Рейды на должников за коммуналку. “Киевэнерго” совместно с исполнительной службой стали проводить рейды по квартирам киевлян, у которых есть долги за тепло. Такие меры приняты для того, чтобы напомнить потребителям о необходимости погашения долгов. Говорят, что если долг не будет уплачен, то собираются проводить принудительное списание средств со счетов клиентов.

Строго с непроверенными. НБУ приказал блокировать и закрывать счета непроверенных украинцев, если тот попытается ввести работника банка в заблуждение неправдивой информацией или предоставил поддельные документы. Нацбанк настаивает на том, чтобы финучреждения проводили глубокую проверку каждого человека в ходе верификации.

США-НАТО-Украина. Как заявила сегодня посол США в Украине Мари Йованович, США поддерживают перспективу вступления Украины в НАТО, однако Киев должен выполнить ряд условий, в том числе боеспособность украинской армии должна соответствовать стандартам Альянса.