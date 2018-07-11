Киевэнерго начало "выбивать" средства с должников

ПАО “Киевэнерго” совместно с исполнительной службой стали проводить рейды по квартирам киевлян, у которых есть долги за тепло.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

Отмечается, что уже наведались к должникам на Печерске – по улицам М. Омельяновича-Павленко, И. Кудри и Правобережной.

“Клиентам напомнили о необходимости погашения долгов и предупредили, что в случае неуплаты долга в ближайшее время будет проведено принудительное списание средств с их счетов, а также осуществлено описание и продажа имущества”, – говорится в сообщении.

“Теперь ООО имеет дело с Исполнительной службой, в которой есть все полномочия для списания средств со счетов, описания, ареста и реализации на публичных торгах имущества общества”, – сообщили в “Киевэнерго”.

В компании добавили, что на основании постановления суда о принудительном проникновении в помещение описание и продажа имущества могут быть произведены и без участия должника.

“Если клиент не реагирует на предупреждения о задолженности в течение 3-х месяцев, его дело передается в суд. После получения решения суда компания обращается в Исполнительную службу. Исполнительной службой к должнику могут применяться меры принудительного взыскания – арест денежных средств и имущества, запрет выезда за границу и т.д.”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua

По данным “Киевэнерго”, долг потребителей и госбюджета за тепло и горячую воду на 1 июля составил почти 3,8 миллиарда гривен. Из них почти 2,7 миллиарда гривен задолжало население и ЖЭО .

. С 1 августа последние коммунальные энергообъекты, находящихся в управлении “Киевэнерго”, перейдут городу, так как в мае 2018 года закончился срок действия соответствующего соглашения с “Киевэнерго”.

С августа функция теплоснабжения города будет передана КП “Киевтеплоэнерго”.