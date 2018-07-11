В США озвучили условия для Украины по вступлению в НАТО

США поддерживают перспективу вступления Украины в НАТО, однако Киев должен выполнить ряд условий, в том числе боеспособность украинской армии должна соответствовать стандартам Альянса.

Об этом заявила во время дискуссии на Киевском форуме по безопасности “Чего следует ожидать от саммита НАТО 2018?” посол США в Украине Мари Йованович, пишет Сегодня.

Она отметила стремление украинских военных к 2020 году соответствовать стандартам НАТО.

“Соединенные Штаты, как, я думаю, многие из вас знают, приветствуют стремление Украины относительно членства в НАТО. И мы бы хотели увидеть такую же эволюцию в течение следующих четырех лет. Украинские военные установили очень высокую цель для себя – соответствовать стандартам НАТО до 2020 года. Я большой сторонник амбиций, и поэтому мы хотим сделать все, что можем в поддержку Украины в достижении этой цели”, – сказала Йованович.

Также она приветствовала принятие Верховной Радой закона о нацбезопасности, однако говорит, что Украина должна успешно внедрить этот закон, определенные реформы и принять другие законы, важные для интеграции в НАТО. Также посол отметила важность не только оборонных реформ, но и политических, экономических.

“Потому что НАТО – это не только военный Альянс, самый успешный в истории. Причина успешности Альянса состоит в том, что он основывается на общих ценностях и принципах”, – добавила Йованович.