Порошенко подписал закон о нацбезопасности

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины.

Об этом он сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Порошенко заявил, что Украина твердо подчеркивает курс государства в НАТО и Евросоюз. Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.