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НБУ приказал блокировать и закрывать счета непроверенных украинцев

НБУ приказал блокировать и закрывать счета непроверенных украинцев

Отказ украинца пройти первую или повторную верификацию (детальную проверку данных) в банке является основанием для блокирования операций по счету. А если человек предоставит недостоверную информацию о себе или своих перечислениях, ему вообще могут закрыть счет.

Чтобы банки не боялись жестких мер и применяли их без угрызения совести, Нацбанк их выписал в письме №57-0009/36366.

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В них говорится о том, что банк сразу должен прекратить обслуживание человека, если тот попытается ввести его работника в заблуждение неправдивой информацией или предоставил поддельные документы (в этом случае вызывается полиция). Любые операции данного клиента будут считаться высокорисковыми, и банк может быть жестко наказан Нацбанком за их проведение.

НБУ настаивает на том, чтобы финучреждения проводили глубокую проверку каждого человека в ходе верификации. И если требуется, запрашивали дополнительные документы не только у него, но и у третьих лиц. Это могут быть и органы власти и другие юрлица — все это также оговорено в нацбанковском документе.

По материалам УБР
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