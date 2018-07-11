Водители на "еврономерах" заблокировали центр Киева и грозят перекрыть дороги к аэропортам

Центр Киева сегодня утром, 11 июля, перекрыли водители автомобилей на еврономерах.

На данный момент улица Грушевского, от станции метро “Арсенальная” до Кабмина почти полностью перекрыта автомобилями. Здесь присутствует около 1000 транспортных средств на еврономерах.

Участники акции митингуют перед зданием Верховной Рады. За порядком следит около 400 полицейских.

Автомобилисты требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украину. Основная акция пройдет в правительственном квартале, но, по словам автомобилистов, не исключено блокирование дорог к аэропортам Борисполь и Киев.

Стоит отметить, что центр столицы уже замер в пробках. Напомним, для решения проблемы автомобилей на европейской регистрации хотят использовать молдавский опыт, как заявляла глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Ранее владельцы авто на еврономерах обещали провести под зданием Кабинета Министров Украины и Верховной Рады масштабную акцию протеста. Организаторы предупреждали, что выведут людей против “карательного” постановления Кабинета Министров, которое позволяет отбирать у владельцев нерастаможенные автомобили.



Полиции дали доступ к таможенным базам, по которым они смогут выявлять автомобили на еврономерах с превышенными сроками временного ввоза. А чтобы повысить эффективность служб, полицейским разрешили круглосуточно дежурить на таможенных постах, чтобы контролировать работу коллег. Что в теории должно свести к минимуму попытки дать взятку таможеннику, чтобы тот не заметил просроченную евробляху.