День финансов, 2 июля: рост прожиточного минимума, «открытие» Apple Pay, наказание для гастролеров в РФ

Понедельник, 2 июля. Мы вернулись после длительных выходных. Читайте, комментируйте, пользуйтесь.

«Наказание» для гастролеров. Власти намерены принять законы, которые установят отдельные правила для тех, кто дает концерты на территории государства-агрессора. Наказывать намерены рублем – гривной. Есть предложение даже ввести гастрольный сбор в 20%, внести изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Подробнее читайте тут.

Выжить любой ценой (без Беара Гриллса). В Украине вырос прожиточный минимум. С 1 июля прожиточный минимум в Украине вырос на 77 грн и составляет ЦЕЛЫХ 1777 гривен на одного человека. В связи с ростом социальных стандартов с 1 июля вырастут и пенсии. Данные «крупные» суммы комментировать тяжело. Если сумеете, вашему вниманию ссылка с новостью, где можно оставить свой комментарий.

«Открытие» Apple Pay. Приватбанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка. Напомним, Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль). Пользуйтесь, очень удобно. Вот, что для этого нужно.

Эскроуом по недвижимости (не пугайтесь). Нацбанк потребовал от подопечных активнее открывать клиентам счета условного хранения (эскроу). В НБУ говорят о многочисленных жалобах людей, у которых возникают проблемы с покупкой/продажей недвижимости, сделки по которой подлежат нотариальному оформлению. Дело в том, что юристы отказываются открывать депозиты нотариуса и проводить при их помощи сделки для клиентов. Рассказать о своем опыте и прокомментировать требования НБУ можно тут.

Округление в деле. С июля предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление общих в чеке сумм расчетов наличными деньгами за товары, услуги. В Нацбанке полагают, что округление даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного оборота на более чем 90 млн гривен в год. Как думаете, поможет?

Рублю плохо, гривне хорошо. В этом уверяют аналитики Bloomberg. Впервые за пять лет рубль показал в первом полугодии наихудшую динамику среди 11 валют бывшего СССР. При этом лидером рейтинга стала родная гривна. Не верите? Почитайте доводы от Bloomberg.