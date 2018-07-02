Приватбанк открыл Apple Pay для клиентов всех украинских банков

Приватбанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Для этого нужно зарегистрироваться в мобильном банке Privat24 для iOs и подтвердить регистрацию через facebook или электронную почту.

Сервис доступен новым пользователям Privat24 с мобильными телефонами, которые ранее не были зарегистрированы в приложении. После регистрации банк автоматически открывает prepaid карту, которая подключается к Apple Pay.

Пополнить предоплаченную карту Приватбанка можно онлайн, добавив в мобильный банк свою карту украинского банка, так и с помощью терминалов самообслуживания либо другого сервиса любого банка.

Справка Finance.ua:

Сервис Apple Pay был представлен в 2014 году в США .