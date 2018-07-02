Приватбанк открыл Apple Pay для клиентов всех украинских банков

Приватбанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
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Для этого нужно зарегистрироваться в мобильном банке Privat24 для iOs и подтвердить регистрацию через facebook или электронную почту.
Сервис доступен новым пользователям Privat24 с мобильными телефонами, которые ранее не были зарегистрированы в приложении. После регистрации банк автоматически открывает prepaid карту, которая подключается к Apple Pay.
Пополнить предоплаченную карту Приватбанка можно онлайн, добавив в мобильный банк свою карту украинского банка, так и с помощью терминалов самообслуживания либо другого сервиса любого банка.
Справка Finance.ua:
- Сервис Apple Pay был представлен в 2014 году в США.
- Он позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).