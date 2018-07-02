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Приватбанк открыл Apple Pay для клиентов всех украинских банков

Приватбанк открыл Apple Pay для клиентов всех украинских банков

Приватбанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Для этого нужно зарегистрироваться в мобильном банке Privat24 для iOs и подтвердить регистрацию через facebook или электронную почту.

Сервис доступен новым пользователям Privat24 с мобильными телефонами, которые ранее не были зарегистрированы в приложении. После регистрации банк автоматически открывает prepaid карту, которая подключается к Apple Pay.

Пополнить предоплаченную карту Приватбанка можно онлайн, добавив в мобильный банк свою карту украинского банка, так и с помощью терминалов самообслуживания либо другого сервиса любого банка.

Справка Finance.ua:

  • Сервис Apple Pay был представлен в 2014 году в США.
  • Он позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).
По материалам НВ
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