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В Украине начали действовать новые правила расчета наличными

В Украине начали действовать новые правила расчета наличными

С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление общих в чеке сумм расчетов наличными деньгами за товары, услуги.
Об этом сообщает НБУ.

“Округление будет применяться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными деньгами. В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца он может выдать покупателю сдачу этими номиналами”, – отметили в НБУ.

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Как отмечается, с 1 июля в Украине прекращается чеканка и выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, взамен будут чеканить только монеты номиналами 10 и 50 копеек. В НБУ предусматривают, что это даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного оборота на более чем 90 млн гривень в год.

При этом монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенные в обращение ранее, и в дальнейшем будут использоваться в качестве средства платежа. Они будут обращаться неограниченный период времени до отдельного решения правления Национального банка.

По материалам УКРИНФОРМ
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