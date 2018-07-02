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НБУ сообщил, что из-за неразберихи со счетами украинцы не могут купить-продать недвижимость

НБУ сообщил, что из-за неразберихи со счетами украинцы не могут купить-продать недвижимость

Нацбанк потребовал от подопечных активнее открывать клиентам счета условного хранения (эскроу). В телеграмме №57-0009/35264 НБУ сообщил о многочисленных жалобах людей, у которых возникают проблемы с покупкой/продажей недвижимости, сделки по которой подлежат нотариальному оформлению. Поскольку юристы отказываются открывать депозиты нотариуса и проводить при их помощи сделки для клиентов.

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Чиновники уверены, что достойной заменой депозитам нотариуса, которые так и не стали популярны при оформлении сделок с недвижимостью, могут стать пресловутые счета эскроу.

«За счет условного сохранения (эскроу) выполняются исключительно операции с зачислением банком полученных от владельца счета и/или от третьих лиц денежных средств, которые при появлении обстоятельств, определенных договором счета условного сохранения, предназначены для перечисления бенефициару, а также для операций по перечислению таких средств бенефициару либо возвращению их владельцу счета в соответствии с условиями счета условного сохранения», — говорится в вышеупомянyтой телеграмме.

В ней НБУ дважды подчеркнул, что эскроу счета позволяют проводить сделки по покупке-продаже недвижимости. И в конце настоял на том, чтобы банки передали их разъяснения в свои подразделения на места для практического применения.

По материалам УБР
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