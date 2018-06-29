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Средняя стоимость квартир в новостройках Киева (инфографика)

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева (инфографика)

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в мае 2018 года составила 830 дол. США/кв.м. Одним из самых дорогих районов в столице является Печерский район – 1 568 дол. США/кв.м.

На втором месте Оболонский район, медианная стоимость в котором составила 980 дол. США/кв.м, сообщает портал Address.ua.

Немного снизились цены в Шевченковском районе – до 953 дол. США/кв.м.

Минимальная стоимость – 648 дол. США/кв.м. зафиксирована в Деснянском районе.

В мае наивысшим спросом пользовались квартиры в диапазоне 50 000 – 70 000 дол. США.

На втором месте находилось жилье в самом низком ценовом диапазоне, до 30,000 дол. США.

Спрос на жилье с ценой от 70 000 дол. США оставался низким.

Спрос на однокомнатные квартиры в мае 2018 г. был наивысшим в сравнении с другими группами жилья и составил 46%.

38% запросов пользователей портала Address.ua были сосредоточены в категории 2-комнатных, трехкомнатными квартирами в прошлом месяце интересовались 15% пользователей, ищущих недвижимость для покупки.

По материалам address.ua
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