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Гривна стала самой сильной валютой на постсоветском пространстве - Bloomberg (инфографика)

Гривна стала самой сильной валютой на постсоветском пространстве - Bloomberg (инфографика)

Впервые за пять лет рубль показал в первом полугодии наихудшую динамику среди 11 валют бывшего СССР.

Об этом пишет Bloomberg.

После удара, полученного от санкций и ужесточения монетарной политики в США, рубль подешевел более чем на 8 процентов к доллару в 2018 году, что более чем вдвое превышает потери любой другой валюты в этой группе.

Без санкций США, введенных в апреле, он мог бы быть на 4 процента крепче, говорят в Банке России.

При этом лидерами рейтинга стали национальные валюты (плюс 7,14%), Грузии (плюс 6,1%) и Молдовы (плюс 1,69%).
Россия все чаще принимает на себя все бремя изменения настроений инвесторов, в то время как четыре постсоветских валюты показали рост, попав в топ-10 по динамике в мире в этом году.

Все еще тесно связанные с Россией из-за потоков капитала и миграции бывшие сателлиты имеют преимущество, потому что не принимают участия в дорогих геополитических играх своего большего соседа, пишет издание.

Что касается Казахстана и Беларуси, членов Таможенного союза, для которых Россия является главным торговым партнером, то их валюты ощутили на себе последствия апрельских санкций США. Высокая стоимость займов также помогает защитить локальные валюты: реальные процентные ставки в Украине и в Беларуси выше, чем в России.

По материалам Економічна Правда
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