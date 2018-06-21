День финансов, 21 июня: законы "О валюте", Высшем антикоррупционном суде и нацбезопасности

В четверг, 21 июня, плодотворно поработала Верховная Рада:

Приняла закон “О валюте”. За принятие во втором чтении законопроекта №8152 проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226. Согласно тексту документа, валютное регулирование в Украине основывается на следующих принципах.

Дала старт созданию Высшего антикоррупционного суда. Данный закон является техническим, но он необходим для запуска процесса создания ВАКС.

Приняла закон о нацбезопасности. Документ предусматривает разграничение должностей начальника Генерального штаба и Главнокомандующего Вооруженных сил. Первый заместитель и заместители министра также назначаются на должности из числа гражданских лиц.

А в это время…

В НБУ сообщили, что политика «дорогих денег» работает. В 2018 году НБУ повысил учетную ставку для того, чтобы повлиять на инфляцию. Сейчас в Нацбанке ожидают, что инфляция снизится и НБУ сможет ее удерживать на оптимальном уровне.

И что НБУ намерен модернизировать защиту электронных банковских документов. Регулятор намерен модернизировать правила организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации регулятора.

Украинцам также напомнили:

В ГФС готовят счета по налогу на недвижимость: кто должен платить. До 1 июля получат уведомления Государственной фискальной службы (ГФС) о сумме налога на недвижимость. Налог необходимо уплатить в течение 60 дней со дня получения уведомления.

В Украине вступила в силу увеличенная ставка экспортной пошлины на металлолом. Закон увеличил временные меры по повышению ставки вывозной (экспортной) пошлины на металлолом с двух до трех лет.А также увеличил ставку с 30 до 42 евро.