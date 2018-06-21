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Политика «дорогих денег» работает - НБУ (инфографика)

Политика «дорогих денег» работает - НБУ (инфографика)

В 2018 году НБУ повысил учетную ставку для того, чтобы повлиять на инфляцию. Сейчас в Нацбанке ожидают, что инфляция снизится и НБУ сможет ее удерживать на оптимальном уровне.

Об этом Finance.ua сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук на конференции ASBIS HUB 2018.

«Когда мы увидели, что в 2017 г. инфляция стала расти, мы начали переход политике “дорогих денег”. То есть, мы уменьшали количество денег в экономике, увеличивали их цену, уменьшали привлекательность гривны, таким образом влияли на инфляцию. С октября прошлого года по март этого года мы повысили учетную ставку с 12,5% до 17%. Сейчас ожидаем, что инфляция снизится с текущего уровня и мы будем удерживать ее на оптимальном уровне», – сообщил Николайчук.

Также директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ напомнил, что для того, чтобы сделать украинскую экономику более адаптивной к различным внешним и внутренним факторам, в 2015 г. НБУ объявил о переходе к режиму инфляционного таргетирования. То есть, Украина делала все, чтобы минимизировать цикличность украинской экономики и достичь устойчивого роста.

По материалам Finance.UA
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