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Украинцам готовят счета по налогу на недвижимость: кто должен платить

Украинцам готовят счета по налогу на недвижимость: кто должен платить

Украинцы до 1 июля получат уведомления Государственной фискальной службы (ГФС) о сумме налога на недвижимость. Об этом сообщила пресс-служба ГФС, пишет Сегодня.

Налог на недвижимость необходимо уплатить в течение 60 дней со дня получения уведомления.

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Ставки и льготы по этому налогу определяются местными советами, но законодательство определяет минимальные льготные площади облагаемого налогом имущества:

  • 60 квадратных метров для квартир независимо от их количества;
  • 120 квадратных метров для жилых домов;
  • 180 квадратных метров – для различных типов недвижимости (дом и квартира).

Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы, однако льготная площадь квартир не может быть больше 300 квадратных метров, домов – 600 квадратных метров.

Льготы не распространяются на объекты, которые используются владельцами для получения прибыли: для сдачи в аренду, ведения предпринимательской деятельности.

В ГФС напомнили, что в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен вдвое снижена максимальная ставка налога – с 3% до 1,5%.

Справка Finance.ua

  • По состоянию на 1 июня текущего года в местные бюджеты от физических лиц поступило более 132 млн грн налога на недвижимость.
  • В прошлом году на эту дату показатель был вчетверо ниже – около 30 млн грн.
По материалам Сегодня
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