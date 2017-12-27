День финансов, 27 декабря: валютные операции и упрощение, «Укрпочта» и финуслуги, Украина и IRENA, Киевстар и Mobile ID

В новостях среды, 27 декабря, было все: от упрощений и отсрочек до запусков и присоединений.
Банкам упростили проведение валютных операций. Национальный банк упростил для финучреждений отчетность по валютным операциям клиентов и правила оформления документов для проведения таких операций.
“Укрпоште” разрешили оказывать финуслуги. НБУ разрешил национальным операторам почтовой связи (таким статусом сегодня обладает только государственная “Укрпошта”) предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Суд Австрии дал отсрочку экстрадиции Фирташа в США. Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского олигарха Дмитрия Фирташа с просьбой пересмотреть в качестве ошибочного вердикт Апелляционного суда Австрии, который разрешил его экстрадицию в США.
Президент подписал закон о присоединении Украины к IRENA. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон “О присоединении Украины к уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)”. Отметим, что Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) – организация, основанная в 2009 году для поддержки использования всех форм возобновляемых источников энергии. Членами организации являются более 130 стран.
НБУ отозвал банковские лицензии еще у двух банков. Как напоминает центробанк, эти финансовые учреждения приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
Киевстар запускает Mobile ID. Оператор начал подключение абонентов к сервису, который предоставляет возможность электронной идентификации личности для получения электронных услуг.
Компании Ахметова, Фирташа и Тигипко получили лицензии на поставку газа в Украину. Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду. Отметим, по состоянию на ноябрь 2017 года НКРЭКУ выдала около 350 лицензий на поставку газа в Украину. В частности, лицензии получили крупные мировые компании и трейдеры, такие как Trafigura, Engie, MET.
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