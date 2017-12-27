Киевстар запускает Mobile ID

Киевстар начал подключение абонентов к сервису Mobile ID, который предоставляет возможность электронной идентификации личности для получения электронных услуг.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
“С 27 декабря 2017 г. по 1 июня 2018 г. во время опытной эксплуатации Mobile ID ограниченная группа контрактных абонентов Киевстар будет иметь возможность испытать работу сервиса до его коммерческого запуска во 2-м квартале следующего года, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот период будет исследоваться бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами ГП “Национальные информационные системы” и возможность абонентов осуществлять идентификацию личности с использованием мобильного телефона и специальной SIM-карты.
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На время опытной эксплуатации пользователям сервиса Mobile ID будет доступна возможность электронной идентификации для получения услуг двух государственных реестров: Госгеокадастра и онлайн-дома юстиции.
Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя.
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