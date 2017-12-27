НБУ отозвал банковские лицензии еще у двух банков

Национальный банк Украины (НБУ) решениями правления от 26.12.2017 №827-рш и №829-рш отозвал банковские и генеральные лицензии на осуществление валютных операций у ПАО «Апекс-Банк» (г. Киев) и ПАО «Промышленно-финансовый банк» (г. Кременчуг) соответственно, — сообщила сегодня пресс-служба регулятора.
Как напоминает центробанк, эти финансовые учреждения приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
«Мы считаем решение некоторых банков прекратить банковскую деятельность взвешенным и «взрослым» шагом, который свидетельствует об адекватной оценке акционерами этих банков ситуации на рынке и собственных возможностей по выбору и реализации бизнес-модели конкретного банка», — подчеркнула заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.
По ее словам, «наличие жизнеспособной бизнес-модели, а также готовность и способность акционеров поддерживать финансовую устойчивость банка — залог успешности любого банковского учреждения».
«В свою очередь возможность безболезненной трансформации в небанковское финансовое либо нефинансовое учреждение сегодня не только минимизирует риски вкладчиков и кредиторов, но и дает реальную возможность акционерам переориентироваться на другие виды деятельности, которые могут быть более привлекательными для них и приемлемыми с точки зрения регулятора», — добавила она.
В НБУ также напомнили, что процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 г. Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков». Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, что создавало значительные неудобства для их владельцев, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранить юридическое лицо. Такое юрлицо, которое перестало быть банком, может продолжить работать на рынке финансовых услуг (при условии получения соответствующих лицензий) или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности.
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