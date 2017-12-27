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Банкам упростили проведение валютных операций

Банкам упростили проведение валютных операций

Национальный банк упростил для банков отчетность по валютным операциям клиентов и правила оформления документов для проведения таких операций.

Регулятор сообщает, что с 1 января 2018 года отменяется норма ежедневной отправки банками НБУ информационного файла о валютных операциях клиентов.

Также Нацбанк отменил требование об обязательном заверении печатью копий документов, предоставленных клиентами в банк для проведения валютных операций.

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В НБУ отметили, что у банков есть действенные инструменты для самостоятельного управления рисками, и теперь усиленный контроль со стороны регулятора за проведением банками операций клиентов не требуется.

По материалам Финансовый клуб
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