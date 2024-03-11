Нет сенсации: Гетманцев о снижении кредитного рейтинга Украины — Finance.ua

Нет сенсации: Гетманцев о снижении кредитного рейтинга Украины Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины с «CCC» до «CC». Прогноз при этом был негативным.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в этом нет сенсации.

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Он отмечает, что Министерство финансов Украины готовится к продолжению реструктуризации коммерческого внешнего госдолга (перед собственниками еврооблигаций, ВВП-варрантов). Переговоры на этот счет должны быть завершены до августа 2024 года.

Гетманцев добавляет, что по критериям рейтинговых агентств операции отсрочки выплат подпадают под соглашения относительно обмена проблемного долга, поэтому к ним применяется определение дефолта.

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Соответственно накануне переговоров рейтинговые агентства начнут снижать суверенный кредитный рейтинг Украины и наши рейтинги в иностранной валюте до последнего преддефолтного уровня. S&P сделал это первым.

Мета По материалам:

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