Нет сенсации: Гетманцев о снижении кредитного рейтинга Украины — Finance.ua

Нет сенсации: Гетманцев о снижении кредитного рейтинга Украины
Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины с «CCC» до «CC». Прогноз при этом был негативным.
По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в этом нет сенсации.
Он отмечает, что Министерство финансов Украины готовится к продолжению реструктуризации коммерческого внешнего госдолга (перед собственниками еврооблигаций, ВВП-варрантов). Переговоры на этот счет должны быть завершены до августа 2024 года.
Гетманцев добавляет, что по критериям рейтинговых агентств операции отсрочки выплат подпадают под соглашения относительно обмена проблемного долга, поэтому к ним применяется определение дефолта.
Соответственно накануне переговоров рейтинговые агентства начнут снижать суверенный кредитный рейтинг Украины и наши рейтинги в иностранной валюте до последнего преддефолтного уровня. S&P сделал это первым.
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