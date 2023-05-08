Несмотря на войну, в Украине открывается больше новых бизнесов, чем закрывается (инфографика) — Finance.ua

Несмотря на войну, в Украине открывается больше новых бизнесов, чем закрывается (инфографика) Сегодня 12:01 — Личные финансы

Несмотря на войну, в Украине открывается больше новых бизнесов, чем закрывается (инфографика)

На начало апреля 2023 года количество зарегистрированных ФЛП составляет почти 2 миллиона, а компаний — более 1,2 миллиона. Закрытые ФЛПы за этот год были полностью компенсированы новыми открытыми делами. А количество вновь зарегистрированных компаний в 5,6 раз перекрывает численность бизнесов, прекративших работу.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные ЕГР.

«Несмотря на все кризисы, вызванные боевыми действиями и массовыми блэкаутами, первый год полномасштабной войны не стал рекордным по количеству закрытых дел», — говорится в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

По состоянию на начало апреля 2023 года за год было закрыто 203 921 ФЛП. В предыдущие годы в среднем в Украине закрывалось 260 тысяч ФЛП в год.

«Важно, что количество вновь созданных дел с лихвой перекрывает численность бизнесов, прекративших работу. За тот же период было зарегистрировано 208 936 новых ФЛП», — отмечают в Опендатабот.

В отличие от малого и среднего бизнеса, количество новых компаний значительно превысило численность закрытых дел. За время войны было зарегистрировано более 32 тысяч компаний, а прекратили работу и стали неактивными 5 728 бизнесов.

По состоянию на начало апреля 2023 года в Украине зарегистрировано 1,9 млн ФЛП и 1,2 млн компаний.

Напомним, что с начала полномасштабной войны и почти до конца марта Единый государственный реестр не работал, следовательно, ни зарегистрировать новое дело, ни закрыть существующее в юридическом поле было невозможно. Все приведенные в материале данные касаются периода с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2023 года.

Справка Finance.ua:

бизнес, адаптировавшись к условиям полномасштабной войны, в апреле положительно оценил результаты своей деятельности по сравнению с предыдущим месяцем впервые с октября 2021 года;

Кабинет Министров Украины утвердил выплаты компенсаций компаниям, которые в течение года выплачивают работникам заработную плату в размере не менее трех минимальных зарплат. Механизм заработает с 1 января 2024 года;



украинские предприятия ожидают, что среднее значение обменного курса через 12 месяцев составит около 42,18 грн/долл. США.

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